Представлена уникальная ткань с золотым покрытием

05.03.2020, 20:18, Новости дня

Канадские специалисты сообщили о создании светоизлучающей ткани, которую можно будет использовать для пошива самосветящейся одежды.

Авторами созданной ткани стали эксперты из университета Виндзора в Канаде. Специалисты давно поняли, что эластичная светоизлучающая одежда из ткани, покрытой золотом, может стать хорошей альтернативой вещам повышенной видимости. Именно поэтому ученые организовали проведение эксперимента, в котором использовали ткань, сделанную из 87 процентов нейлона и 13 процентов спандекса. Также было добавлено очень тонкое покрытие из золота, чтобы действовать как электрод, посылая энергию на материал из смеси сульфида цинка, меди и силикона.

В результате был получена полупрозрачная ткань, сквозь которую может проникать свет. Таким образом, разработанный материал может повысить эффективность и безопасность светоотражающей одежды.



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