Выявлено неожиданное влияние сестер на психику и счастье друг друга

05.03.2020, 20:07, Разное

Ученые, представляющие университет Бригам Янга в США, выяснили неожиданную закономерность между наличием братьев или сестер у ребенка и его состоянием психики. Как показывает исследование, данный фактор оказывает положительное влияние на эмоциональную составляющую здоровья человека.

Научная работа американских специалистов была направлена на изучение быта семей с детьми-подростками. Исследование являлось многокультурным и охватывало около 700 уникальных ячеек общества. Ученые в течение года собирали данные о 395 семьях, где были братья и сестры, одному из которых — 10-14 лет.

Как оказалось, наличие сестры или брата защищает подростков от ощущения нелюбви, чувства страха, вины, одиночества. По словам Лоры Падилья-Уокер, возглавлявшей научную работу, они с коллегами не заметили, чтобы в этом вопросе большую играла роль разница в возрасте. Хорошие сестры и братья, отметила профессор, подталкивают подростка на добрые поступки, и влияют на его поведение вдвое больше, чем родители.