Никас Сафронов показал архивный снимок в 17-летнем возрасте

05.03.2020, 20:07, Разное

Никас Сафронов на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовал архивное фото, где он запечатлен в 17-летнем возрасте. Чёрно-белый снимок вызвал положительные эмоции у подписчиков художника, которые по достоинству оценили кумира в молодые годы.
В личном микроблоге Никас Сафронов заявил, у него не сохранился альбом, в котором были вклеены его детские и юношеские фотографии, несколько лет назад тот пропал. Теперь у знаменитости нет возможности предаться чувству ностальгии по столь давним временам. Тем не менее, культурный деятель недавно раздобыл один снимок, на котором он запечатлен в 17-летнем возрасте вместе со своим другом детства, проживающим в Ульяновске. На изображении пользователи Сети смогли увидеть художника с голым торсом во время его похода в бассейн.

Многие сразу же поспешили сделать комплимент живописцу, отметив, тот выглядел взрослым не по годам. Другие же искренне порадовались за 68-летнего кумира, который всё ещё поддерживает тёплые отношения со школьными друзьями. Публикация начала быстро набирать популярность, а также одобрительные лайки. Поклонники «засыпали» Никаса Сафронова добрыми пожеланиями и комплиментами.



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