Священники ПЦУ и Киевского патриархата подрались в Одессе

05.03.2020, 20:06, Новости дня

Массовая потасовка с участием священников ПЦУ и Киевского патриархата и прихожан произошла в одесском храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале издания «Трасса Е-95».

На видео видно, как группы прихожан затеяли драку, в которую оказались вовлечены священники. По меньшей мере двое из служителей церкви оказались на полу, а другим также пришлось вступить в потасовку, сообщает ТАСС со ссылкой на Трасса Е-95.

Причина драки заключается в давнем конфликте между бывшим и нынешним настоятелями храма, который не разрешается в течение года. Известно, что до 2019 года храм принадлежал непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Решением правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ стало отстранить бывшего настоятеля от руководства храмом, с  чем последний не согласился. В ПЦУ отстранили взбунтовавшегося настоятеля УПЦ КП, запретив ему участвовать в служении «до полного покаяния и исправления».

При этом митрополит УПЦ КП Филарет, который в свою очередь, который пытается воссоздать Киевский патриархат, встал на сторону уволенного настоятеля и собственным «указом» вернул ему должность. С тех пор должность руководителя храма стала яблоком раздора для обеих сторон, что приводит к неожиданным последствиям.

Напомним, накануне создания ПЦУ УПЦ КП под предводительством Филарета заявила, что продолжает свою деятельность, сохраняет имущество и финансовые средства. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают за ПЦУ канонического статуса. В свою очередь, ПЦУ этот поместный собор УПЦ КП назвали неуставным, не имеющим «канонических и юридических последствий».



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