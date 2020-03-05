Россия и Турция согласовали документ по урегулированию в Сирии

05.03.2020, 20:06, Новости дня

В Кремле завершились переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны достигли соглашения по ситуации в Идлибе, сообщил российский лидер.

Турция и РФ достигли соглашения по разрешению напряженности в сирийском Идлибе, пишет Daily Sabah.

Переговоры в узком и расширенном составах продолжались 5 часов и 40 минут, информирует Anadolu.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что бандформирования в Идлибе резко нарастили активность, передает РИА «Новости».

Он отметил, что с начала года было зафиксировано 15 нападений на Хмеймим, турецкая сторона была о них проинформирована в режиме реального времени.

Путин заявил, что РФ и Турция «нашли приемлемые решения проблемы» обострения в сирийском Идлибе, передает ТАСС.

«Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения создадут условия для продолжения мирного процесса в сирийско-арабской республике между всеми конфликтующими сторонами», – сказал глава российского государства.

Президент РФ отметил, что по итогам переговоров был согласован совместный документ по урегулированию в Сирии.

«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», – сказал Путин.

Он поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву, отметив, что переговоры по Сирии завершены в позитивном ключе.

«Тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем», – отметил также президент.

Эрдоган в свою очередь заявил, что пригласил Путина посетить с визитом Турцию.

Отметим, что Путин и Эрдоган сначала разговаривали тет-а-тет три часа, после чего продолжили переговоры в составе расширенных делегаций.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – РФ или Турции – окажутся сильнее на переговорах глав государств.