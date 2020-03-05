ВОЗ выразила обеспокоенность за страны со слабым здравоохранением в связи с коронавирусом

05.03.2020, 20:06, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус всерьез озабочен скоростью распространения нового коронавируса на территории стран, где уровень здравоохранения оставляет желать лучшего.

Гебрейесус сообщил на брифинге, что новый коронавирус можно сдержать, но обеспокоенность вызывает его распространение в странах со слабой системой здравоохранения, пишет РИА «Новости».

«Уже есть позитивные сигналы и примеры с нынешним вирусом. Так что давайте реально использовать всеобъемлющий подход, в том числе агрессивное сдерживание. На данный момент мы еще не дошли до этого, хотя есть очень и очень беспокоящие признаки того, что этот вирус продвигается все дальше в страны с более слабой системой здравоохранения. Но это не значит, что мы должны сдаваться», – информирует гендиректор ВОЗ.

Как сообщали ранее, Всемирная организация здравоохранения изучает не только случаи заражения новым коронавирусом между людьми, но и от животного человеку. Тем временем новый вирус COVID-19 добрался до ЮАР, где официально подтвердили первый случай заражения.



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