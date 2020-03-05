Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

05.03.2020, 20:06, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы.

При этом Эрдоган заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер утверждает, что Анкара направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией.

Ранее в Кремле завершились переговоры между президентами РФ и Турции. Путин сообщил о достижении договоренности по урегулированию в Идлибе.



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