Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от президентской гонки

05.03.2020, 20:06, Новости дня

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из предвыборной кампании Демократической партии, сообщил телеканал CNN.

СМИ отмечает, что Уоррен уведомила о своем решении сотрудников своего избирательного штаба. Официальное подтверждение будет озвучено позже, информирует ТАСС.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что Уоррен задумалась о целесообразности продолжать участие в кампании после состоявшихся в 14 штатах во вторник первичных выборов, которые для нее оказались неудачными.

Уоррен по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля заняла третье место. На первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля и на кокусах в Неваде 22 февраля она оказалась на четвертом месте, а на праймериз в Южной Каролине 29 февраля — на пятом.

Напомним, в среду экс-мэр Нью-Йорка и претендент на пост президента США от Демократической партии Майкл Блумберг снял свою кандидатуру в избирательной кампании в пользу другого члена партии Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп высмеял  Блумберга после выхода из президентской гонки.



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