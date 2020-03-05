Абдулла Абдулла поддержал обмен пленными с Талибаном

05.03.2020, 19:54, Новости дня

Главный политический соперник афганского президента Ашрафа Гани поддержал требование Талибана об освобождении пяти тысяч пленных талибов перед началом мирных переговоров с правительством, сообщил во вторник его представитель.

Ашраф Гани (архивное фото)

Спор по поводу освобождения заключенных угрожает мирным усилиям в Афганистане спустя несколько дней после того, как Талибан и США подписали соглашение о выводе американских войск из страны.

Тот факт, что Абдулла Абдулла, который был главным соперником Гани на последних двух президентских выборах, избрал противоположную позицию, усилит разногласия между ними в тот момент, когда необходимо сплотиться для проведения переговоров с Талибаном.

Соглашение, подписанное Талибаном и США в минувшую субботу в Дохе, прредусматривает постепенный вывод иностранных войск из страны в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.

Договоренность, в которой правительство Гани не участвует, также предусматривает освобождение до 5000 пленных талибов в обмен на 1000 пленных со стороны афганского правительства к 10 марта.

Однако Гани отказался освободить заключенных, заявив, что этот вопрос необходимо обсудить в рамках переговоров.

Талибы же требуют, чтобы пленных освободили до начала переговоров. Абдулла на это согласился.

«Мы считаем, что все вопросы, затронутые в проекте соглашения, утверждены и согласованы обеими сторонами после долгих и тщательных обсуждений, поэтому условия мирного соглашения должны быть выполнены без промедления», – заявил представитель Абдуллы Фрайдун Хвазун.

«Укрепление доверия играет огромную роль для продвижения мирных переговоров, и освобождение 5000 талибов и 1000 афганских военнослужащих является обязательным», – добавил он.

Представитель Гани пока не дает комментариев, однако высокопоставленный источник в афганском правительстве подчеркнул, что обмен пленными не является обязательным условием для проведения так называемых внутрифаганских переговоров.

«За прошедшие годы мы освободили сотни боевиков в качестве жеста доброй воли, но это не способствовало установлению мира, – отметил он. – Правительство должно быть уверено, что освобождение пленных гарантирует мирные переговоры с Талибаном».

Спор между Гани и Абдуллой по поводу результатов сентябрьских выборов повышает риск возникновения хаоса в стране, в то время как СШа готовятся вывести свои войска.

В прошлом месяце избирательная комиссия Афганистана объявила, что выборы выиграл Гани, однако Абдулла также провозгласил себя победителем и планирует провести параллельную церемонию инаугурации 9 марта.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавлявший переговоры с Талибаном, попросил обе стороны отложить инаугурации, однако источник в правительстве сообщает, что переносить инаугурацию Гани не планируется.

По словам Хвазуна, команда Абдуллы обсуждает с другими политическими группами формирование делегации для проведения переговоров с Талибаном.