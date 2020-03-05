ОПЕК поддержит сокращение добычи нефти

05.03.2020, 19:54, Новости дня

На совещании, проходящем в четверг, министры стран-членов ОПЕК,скорее всего, утвердят значительное сокращение мировой добычи нефти.

Вместе с тем они ожидают согласия России, сообщет агентство Reuters со ссылкой на источники из числа представителей ОПЕК.

По их оценкам, венская встреча в четверг пройдет гладко.

Обсуждение проблемы с Россией ожидается в пятницу.

По словам еще одного источника из числа представителей ОПЕК, обсуждение распределения квот, по-видимому, будет жестким.



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