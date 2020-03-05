Мнение: Росгвардейцы захотели «На Берлин»

05.03.2020, 19:46, Разное

Надпись «на Берлин» на исторических фотографиях времен Великой Отечественной войны – уместная надпись.

А сегодня точно такая же надпись на автомобилях выглядит уже чуть не глумлением над памятью погибших в самой страшной войне в истории человечества. Глумлением над памятью тех, кто приближал Победу, но погиб, не дойдя до Берлина…

Неужели этого не понимают росгвардейцы из Новосибирской области, решившие закупить к 9 мая наклейки с надписью «На Берлин» на служебные автомобили?

Совсем с ума посходили? Если все отправятся на Берлин, кто будет нести службу в праздничные дни в Новосибирске?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда