Мнение: Росгвардейцы захотели «На Берлин»
05.03.2020, 19:46, Разное
Надпись «на Берлин» на исторических фотографиях времен Великой Отечественной войны – уместная надпись.
А сегодня точно такая же надпись на автомобилях выглядит уже чуть не глумлением над памятью погибших в самой страшной войне в истории человечества. Глумлением над памятью тех, кто приближал Победу, но погиб, не дойдя до Берлина…
Неужели этого не понимают росгвардейцы из Новосибирской области, решившие закупить к 9 мая наклейки с надписью «На Берлин» на служебные автомобили?
Совсем с ума посходили? Если все отправятся на Берлин, кто будет нести службу в праздничные дни в Новосибирске?
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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