Личное: Спланированный суицид

05.03.2020, 19:42, Разное

Я никогда не позволяю себе высказывать не подкреплённое железными доказательствами личное мнение, но сегодня хочу сделать именно это.

Согласиться со мной или нет — дело ваше, а для себя я уверена, что произошедшая почти неделю назад массовая смерть в сауне на празднике инстасамки Диденко — спланированный суицид. И не сказать об этом я не могу.



Фото: Соцсети

Муж Диденко был со склонностями с суициду. По словам самки-вдовы, он постоянно говорил о смерти. К ним регулярно приходила брошюра из ритуальных услуг.

Хочу поделиться с вами своими мыслями и подозрениями.

Скажите мне, кто в здравом уме подпишется на рассылку от ритуальной службы?

«Он понимал, что похороны это огромные деньги. Говорил: «Зачем я должен после смерти обременять семью». Нам раз в месяц приходит брошюрка от службы ритуальных услуг. Он запомнил их высокий прайс», — из откровений инстасамки-вдовы.

Есть люди, склонные к суициду. Это — отклонение психики, которое требует помощи специалиста-психиатра. Само оно пройти не может.

Человек постоянно думает о собственной смерти. Прокручивает в голове детали похорон. Планирует их.

Муж Диденко именно так и сделал заранее.

Нужно понимать, что в больных головах суицид — это не всегда плохо. Такие странные люди видят в своём добровольном уходе из жизни, если всё «правильно» спланировать, как считаю они, даже выход из какой-то трудной жизненной ситуации.

Ну, например, посмотрим на жизнь семьи Диденко?

Денег нет. Куча детей. Хочется стать блогерами, чтобы зарабатывать миллионы, но способностей к этому нет. Работать, естественно, нет желания. Потратили последние копейки на покупку ботов в аккаунт провизорке, а дети орут — жрать хотят.

Что сделать? Конечно же, хайпануть!

Мужчина решает, что на его суициде накрученный ботами аккаунт в Инстаграме жены может подняться. Там появятся живые фолловеры, а значит и рекламные деньги. Главное, воспользоваться моментом!

Я не верю, что удушение в сауне — случайность. Продавцы сухого льда сто раз предупредили Диденко о мерах предосторожности. Да и сама самка, каким бы плохим она ни была провизором, просто не могла не понимать опасности использования сухого льда в ограниченном помещении.

На мой взгляд, это было спланированное самоубийство. Ну, а то, что погибло ещё два человека, так ведь это только только к лучшему — больше хайпа!

Инстасамка тут же включила прямой эфир из реанимации. Наутро, после кончины мужа, уже торговалась с телеканалами за гонорар. Одновременно не выкисала из Инстаграма, показывала убитую горем мать мужа, в общем, по полной выжимала из ситуации всё, что возможно.

Сначала я подумала, что Диденко — насекомое, лишённое чувств. Но разве может быть такое? Тут чужой человек умрёт — расстраиваешься. А у Катерины погибает муж, а она очень грамотно и просчитано на этом хайпится.

Но — нет. Дело не в отсутствии чувств, что у людей невозможно, а в том, что всё было спланировано заранее.

Психи бывают очень убедительны. Особенно, если имеют дело с тупыми людьми. Мне кажется, что муженёк, придумав суициднуть, просто уговорил слабую умишком жену помочь ему, рассказав перспективы.

Ты станешь известной блогеркой! Пойдёшь в телевизор, под шумок прикупишь в Инстаграм ещё ботов и обойдёшь Рудковскую, а возможно и Бузову — самых известных ботовод Инсты. И рекламные деньги польются сплошным потоком на наших деток.

«Мы планировали покупку большой квартиры, хотели новую машину, путешествовать и думали о третьем ребенке».

Ну, вот как-то так, да. Не исключено, что Диденко уже беременна и ждёт, когда появятся деньги на квартиру-машину.

Страховые компании всегда видят в любом самоубийстве преступление. Попытку поиметь денег, и оказываются очень часто правы. Застрахуется суицидник на круглую сумму, а потом прыгает под поезд или ещё как правдоподобно обставляет свою кончину.

Если мои подозрения верны, а я считаю, что это именно так, следственные органы обязаны раскрутить это дело — ведь не только мужик сам себя порешил, они убили ещё двоих.

Что думаете?