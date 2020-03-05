Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская уличила Александра Шоуа во лжи

05.03.2020, 19:37, Разное

Виктория Талышинская высказала личное мнение о том, что бывший коллега выкупил у правообладателя товарный знак и все песни группы «Непара». Экс-солистка некогда популярного коллектива уличила Александра Шоуа во лжи.

Партнёр по сцене, с которой они проработали немало лет, недавно сумел завладеть всем репертуаром и теперь имеет право продолжать деятельность под известным аудитории названием. По словам Шоуа, ему удалось выкупить материал за символическую сумму — 10 тысяч рублей. При этом певец заявил, он совершил столь выгодную сделку, несмотря на то, что Виктория Талышинская ранее предлагала за творческий бренд 20 миллионов.

Экс-солистка группы «Непара» заверила, ей никогда не приходила в голову такая идея, поскольку она уже давно развивает новый успешный проект «2 ОКеана». Артистка констатировала, ей пришлось на бывшую группу потратить много времени и пожертвовать семьёй и ребёнком, но всё уже в прошлом, и у неё много новых интересных идей. В то время, как её партнёр, хоть и недорого приобрёл песни, всё же стал владельцем уже вторичного продукта, который себя изжил. Исполнительница же не цепляется за старые хиты.

Тем не менее, упоминая Александра Шоуа, Виктория Талышинская напомнила, самые знаменитые композиции группы «Непара» были написаны другими людьми или в соавторстве с кем-то. Её слова нетрудно проверить, обратившись к сайту Российского авторского общества. При этом певице стало обидно, когда бывший коллега удалил любые воспоминания из официального аккаунта коллектива, как будто она вовсе не стояла у его истоков.