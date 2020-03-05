Amazon запатентовала очки с аудиосистемой на основе костной проводимости

05.03.2020, 19:37, Разное

Amazon получила патент на гарнитуру нового типа. Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) подтвердило техническую документацию, которая описывает очки с аудиосистемой на основе костной проводимости.

В настоящий момент о новинке нет исчерпывающей информации, но некоторые данные из опубликованных чертежей раскрыты. Отмечается, данный девайс характеризуется, как динамик, носимый на голове, получивший технологию костной проводимости. Новинка представляет собой очки, которые выполняют не только функцию гарнитуры, но и своё прямое предназначение, а именно, служат в качестве защиты от ультрафиолетовых лучей или корректируют зрение. Передача же звука осуществляется не путём его воспроизведения в динамиках наушников, а через черепную кость прямо во внутреннее ухо, воздействуя в первую очередь на переносицу. Дополнительным плюсом при этом является возможность слышать окружающий мир во время общения с собеседником или прослушивания музыки.

Эскиз новинки позволяет рассмотреть, где конструкторы разместили различные детали гарнитуры. В дужках помещены микрофоны, а также встроена кнопка для управления звонками. Известно, патент был подан в бюро в 2016 году. Пока нет информации, собирается ли Amazon практически реализовывать идею, или данная разработка, как и многие аналогичные, останется существовать лишь только на чертежах.