Директор Эрмитажа прокомментировал скандал с кормлением младенца грудью в музее

05.03.2020, 19:37, Разное

Михаил Пиотровский, занимающий должность директора Государственного Эрмитажа, высказался по поводу конфликта, когда сотрудница музея возмутилась кормлением в зале младенца. По его словам, посетительницам не запрещается это делать в стенах культурного заведения, но для таких целей предусмотрены специальные зоны.
В Эрмитаже, добавил Пиотровский, оборудовали 4-5 отдельных помещения, где жительница может перепеленать или переодеть ребенка, покормить его грудью. Однако директор музея против того, чтобы некоторые граждане позволяли себе «открывать ногами дверь», везде нужно придерживаться правил. В данном инциденте, отметил Пиотровский, кормление происходило в уголке, закрытом для посетителей.

Случаем в Эрмитаже поделилась в своем Instagram-микроблоге одна из посетительниц. Она уединилась в зале временной выставки искусства Ассирии с малышом. Одна из смотрительниц музея, увидев ее, заявила, что это не место для кормления грудью, а другая добавила, что в музее вообще не предусмотрены такие зоны. Представители Эрмитажа в комментариях к публикации выразили сожаление по поводу инцидента, сообщив, что персонал регулярно проходит инструктаж по взаимодействию с посетителями.



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