Суд приговорил жителя Калуги к пяти годам колонии за комментарий в соцсетях о взрыве в здании ФСБ

05.03.2020, 19:30, Новости дня

Суд приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за оправдание терроризма из-за комментария на странице «ВКонтакте». Об этом заявила адвокат «Агоры» Татьяна Молоканова, она намерена обжаловать приговор.

Как отмечает в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков, выездное заседание проходило в Калужском гарнизонном военном суде, а судебное следствие заняло один день.

Прокурор запрашивал для Любшина 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Сам Любшин и адвокат настаивали на оправдательном приговоре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете). По словам его отца, поводом стал комментарий к новости о взрыве на входе в здание архангельского управления ФСБ, который совершил 17-летний Михаил Жлобицкий. «И Иван написал что-то вроде: человек недели, про него говорят, герой, он погиб», — отметил он. Комментарий уже удален.

Утром 15 октября 2019 года Любшина задержали на автобусной остановке люди в масках. Одного из силовиков, без маски, калужанин опознал как сотрудника ФСБ Дмитрия Волкова. После задержания Любшина на два месяца отправили под домашний арест.

«Его повалили на землю, мордой в пол. Пометелили немножко. Потом посадили в автобус, он ехал, лежа на полу. Его вывезли в какую-то лесополосу. Там избили — били ногами, шокером. После этого сына отвезли в Следственный комитет», — рассказал отец задержанного «Медузе».

Ранее, в ноябре 2017 года Калужский областной суд признал Ивана Любшина виновным в экстремизме и реабилитации нацизма за публикацию ролика «Победобесие» о совместном параде войск Третьего рейха и Красной армии, клип польской группы Prawe Skrzydło («Правое крыло») и картинки, в том числе — со служащим SS. Любшина оштрафовали на 400 тысяч рублей и внесли в список Росфинмониторинга.