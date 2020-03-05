Кущевская судья-миллионерша Елена Хахалева пожаловалась Путину на травлю

05.03.2020, 19:30, Новости дня

Скандально известная краснодарская судья Елена Хахалева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором пожаловалась на травлю в СМИ, из-за которой новое руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку. Обращение опубликовано на сайте «Коммерсанта».

«Первым был громкий сюжет о свадьбе дочери с немыслимым бюджетом, затем фейковые сюжеты о моей связи с криминальным миром, о наличии у меня двойного гражданства, далее была громкая пиар-кампания о поддельности моего диплома о высшем юридическом образовании.

Многочисленными проверками указанные сведения опровергнуты, ни в одном случае изложенноене подтвердилось.

Отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, я лишь заработала репутацию скандально известной судьи», — пишет Хахалева.

Елена Хахалева привлекла внимание прессы после громкой свадьбы ее дочери. Первый танец молодожены исполняли под живой вокал Валерия Меладзе, на празднике выступали Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Официальных данных о стоимости праздника, а также источниках его финансирования не было. СМИ оценили свадьбу в $2 млн.

В 2018 году российские СМИ распространили информацию о том, что Елена Хахалева получила должность, представив поддельный диплом о юридическом образовании Тбилисского государственного университета. Хахалева отвергала эти обвинения. Позже Совет судей России обратился к ТГУ с просьбой подтвердить действительность диплома судьи. Однако в Сухумском государственном университете в Тбилиси заявили, что не выдавали справку, подтверждающую, что судья Елена Хахалева в 1991 году окончила этот вуз по специальности «Правоведение».

Как ранее писал «Мосмонитор», вероятный источник дохода судьи можно установить, если обратиться к связям Хахалевой с Федором Стрельцовым, бывшим участником «Кущевской» ОПГ, «который смог прибрать к рукам практически все активы ее основателя банда Сергея Цапка и позже стать его правопреемником».

«После того как Стрельцов с большой выгодой для себя продал бандитские активы Цапка, он стал захватывать новые и новые земли в Кущевском районе. Но, в отличие от времен Цапка, когда тот и Стрельцов действовали откровенно бандитскими средствами, в настоящее время Стрельцов отбирает землю у фермеров прежде всего с помощью судей. Сначала необходимые ему решения принимались на уровне Кущевского районного суда, а затем при необходимости подтверждались вердиктами Краснодарского краевого суда. Естественно, ни одно из этих решений не могло быть принято без личного участия Елены Хахалевой», — писал автор расследования.



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