В Италии обнаружили нелегальный магазин, продающий «товары от коронавируса»

05.03.2020, 19:30, Новости дня

Итальянская Финансовая гвардия обнаружила в Турине магазин с товарами, якобы гарантирующими иммунитет от коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, магазин под названием «Coronavirus-shop» продавал по очень высоким ценам, доходящим до нескольких тысяч евро, товары, которые, по словам владельцев магазина, являются «противоядием» для распространяющейся инфекции. Среди них — комбинезоны, маски, ионизаторы, защитные перчатки, очки, дезинфицирующие средства, респираторы и многое другое.

#Torino: scoperto #coronavirus shop che vendeva, a prezzi folli, migliaia di articoli spacciandoli come 'antidoti' contro il #virus. pic.twitter.com/1WQvg8JlCr

— Guardia di Finanza (@GDF) March 4, 2020

Владельцам магазина грозит до двух лет тюремного заключения за мошенничество в деловой сфере.

Накануне в Великобритании запретили запугивающую население рекламу медицинских масок. По сообщению The Guardian, рекламодатели играли на страхах людей по поводу вспышки коронавируса.

Распространение коронавирусной инфекции нового типа началось в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй.

Число заразившихся коронавирусом по состоянию на 5 марта превысило 95 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае — более 80 тысяч, еще более трех тысяч погибли. Всего от вируса погибли 3284 человека. Более 53 тысяч человек выздоровели, но участились случаи повторного заражения.

Коронавирус выявлен в 79 странах мира. На втором месте по заболеваемости после Китая — Южная Корея, там зафиксировано 5766 зараженных, 35 погибли. На третьем месте — Италия, где жертвами вируса стали 107 человек, 3089 заразились. На четвертом — Иран, где уже погибли 92 человека.