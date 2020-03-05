Краснодарская судья, чья дочь сыграла свадьбу на 4,5 миллиона рублей, пожаловалась Путину на травлю

05.03.2020, 19:28, Новости дня

Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, написала открытое письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на «информационный шантаж» и принуждение к увольнению. Текст письма опубликовал «Коммерсантъ».

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры, — написала Хахалева. — Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами в 2000 году».

По словам судьи, «откровенная клевета в СМИ» началась после того, как в 2017 году она приняла два судебных акта, которые «пошли вразрез с интересами крупной бизнес-структуры». Что это за структура, Хахалева не уточнила. По ее словам, отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, она лишь заработала репутацию скандально известной судьи.

Елена Хахалева также сообщила, что в качестве способа закончить «информационную атаку» руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку.

Судья попросила Путина разобраться в ее ситуации и разработать «комплекс действенных мер, способных защитить судей от информационного давления».

Елена Хахалева получила известность в 2017 году, когда СМИ написали о пышной свадьбе ее дочери и следователя СК Вадима Бадалова. На торжестве заметили Николая Баскова, Валерия Меладзе, Веру Брежневу, Иосифа Кобзона и других звезд. Тогда сообщалось, что стоимость мероприятия составляла 2 миллиона долларов. Позднее Совет судей Краснодарского краевого суда установил, что на свадьбу потратили 4,5 миллиона рублей, а предыдущие публикации в СМИ признали клеветническими.

В сентябре 2018 года Хахалеву исключили из президиума краевого суда, в ноябре она ушла в отставку с поста главы коллегии на должность рядового судьи. В августе 2019 года ее отстранили от ведения судебных процессов, направив в состав судей с научно-консультативной работой.