Российским оборонным предприятиям простят более 300 миллиардов рублей долгов

05.03.2020, 19:28, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровРоссийским предприятиям оборонно-промышленного комплекса реструктурируют более 750 миллиардов рублей долгов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Половина этой суммы, по его словам, будет списана.

«Я вам назову здесь несколько цифр. 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальным будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», — заявил Борисов. 

В июле прошлого года Юрий Борисов жаловался, что оборонно-промышленный комплекс страдает от высокой кредитной нагрузки и «живет впроголодь». Для борьбы с этим он предложил списать оборонным предприятиям 700 миллиардов рублей долгов.

Борисов уточнял также, что 90% долгов приходится на несколько структур: Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, «Уралвагонозавод», «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей».

В декабое Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны. В начале 2020 года глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что проблема задолженности предприятий российского ОПК «решена закрытым указом президента». «Ведомости» уточняли, что речь в указе шла о списании 450 миллиардов рублей.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Time — в Давосе будут рады и Трампу, и Тунберг

19.02 / Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу «Голос. Дети 6»

04.02 / Эвакуированных из Китая в РФ поместят в карантин на 14 дней. Среди них один украинец

22.01 / Трамп назвал Грету Тунберг «очень сердитой»

13.01 / Освобожденная в ходе обмена дончанка Терещенко: Когда я сказала: «Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям» – они меня чуть не сожрали

10.01 / США присоединятся к расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране

19.02 / Молодая возлюбленная бросила Аль Пачино, потому что он скупой старик

04.02 / Brexit не принесет никаких изменений для Украины – Пристайко

07.02 / Мишустин назначил замминистра экономического развития

13.02 / В США стартует чемпионат мира по конькобежному спорту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика