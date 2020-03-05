Российским оборонным предприятиям простят более 300 миллиардов рублей долгов

05.03.2020, 19:28, Новости дня

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса реструктурируют более 750 миллиардов рублей долгов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Половина этой суммы, по его словам, будет списана.

«Я вам назову здесь несколько цифр. 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальным будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», — заявил Борисов.

В июле прошлого года Юрий Борисов жаловался, что оборонно-промышленный комплекс страдает от высокой кредитной нагрузки и «живет впроголодь». Для борьбы с этим он предложил списать оборонным предприятиям 700 миллиардов рублей долгов.

Борисов уточнял также, что 90% долгов приходится на несколько структур: Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, «Уралвагонозавод», «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей».

В декабое Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны. В начале 2020 года глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что проблема задолженности предприятий российского ОПК «решена закрытым указом президента». «Ведомости» уточняли, что речь в указе шла о списании 450 миллиардов рублей.