Скандалы: Судьба российских социологов в Ливии под контролем МИД РФ

05.03.2020, 19:10, Разное

В бессрочном пикете в поддержку российских социологов поучаствовал депутат Госдумы Сергей Вострецов

Максим Шугалей и Самер Суэйфан официально прибыли в Ливию для проведения исследовательской работы, но через 2 месяца их задержали. Почти год россиян удерживают в неофициальной тюрьме, контролируемой террористом Абд аль Рауфом Карра. Им до сих пор не предъявили обвинения. Сергей Вострецов приехал к ливийскому посольству в Москве. Депутат не только принял участие в пикете, но и отправил письмо главе МИД Сергею Лаврову по вопросу освобождения россиян. Ответ не заставил себя долго ждать.

По словам парламентария, МИД ведет большую работу в этом направлении. Так, заместитель Лаврова Михаил Богданов во время саммита в Сочи провел переговоры с Сарраджем. Глава МИД лично беседовал с ним в Москве и заявило немедленном возвращении россиян на родину. Вострецов подчеркнул, что дипломаты предпринимают усилия «по всем фронтам», другой вопрос, в состоянии ли это выполнить глава ПНС?

Парламентарий подчеркнул, что обстановка в Ливии сложная, поэтому вопрос об освобождении россиян обсуждается и с другими странами. Вострецов напомнил, что некоторые европейские государства поддерживают террористов из ПНС.

По мнению депутата, главная проблема в возвращении социологов домой заключается в том, что непонятно, с кем вести переговоры, так как сегодня в Ливии царит анархия. Как считает политик, их там держат как разменную монету.«На сегодняшний день в Ливии абсолютная анархия и безвластие. Один «руководитель» щеки надувает, а на самом деле возглавляет обычное бандформирование. Поэтому пока, к сожалению, нет условий для освобождения ребят. Их для того и схватили, чтобы использовать как разменную монету», — отметил парламентарий.

Причастные к похищению российских ученых обязательно будут наказаны – считает депутат. Вострецов уверен, что МИД РФ во главе с Лавровым сделает все возможное, чтобы вернуть российских социологов на родину. Депутат надеется, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернутся домой живыми, вопрос лишь во времени.

У посольства Ливии в Москве в поддержку российских ученых каждодневно собираются деятели искусства и политики. Известно, что в течение года россиянам лишь одни раз довелось встретиться с адвокатом. По его словам, состояние ученых оставляет желать лучшего. Похоже, они подвергаются пыткам.