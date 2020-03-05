Ученые: Употребление апельсинов снижает артериальное давление и оздоровляет сердце

05.03.2020, 19:07, Разное

Ежедневное употребление апельсинов помогает поддерживать сердце в здоровом состоянии, а также снижает артериальное давление. По мнению египетских диетологов, благодаря такому рациону человек ограничит количество походов в больницу.
В апельсинах содержатся антиоксиданты, которые выводят из организма вредные вещества, включая токсины, что крайне важно для полноценного функционирования сердечно-сосудистой системы. Находящиеся в этих цитрусовых соли калия нужны для стабильного сердечного ритма и регулирования кровяного давления. Частое употребление апельсинов позитивно воздействует на «хороший» холестерин, а это прямо связано с профилактикой расширения вен и устойчивости к респираторным инфекциям.

Новые научные исследования подтвердили большую пользу апельсинов. Специалисты провели эксперимент, задействовав в нем больше 2,4 тысячи человек, у которых измеряли концентрацию витаминов A, C и E в крови. В результате 10-летнего опыта выяснилось, что риск появления инсульта в два раза увеличивается у людей, у которых выявили незначительные показатели данных микроэлементов. А употребление на протяжении шести недель двух стаканов сока из этого фрукта уменьшает систолическое артериальное давление на 10 мм ртутного столба.



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