Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч

05.03.2020, 19:07, Разное

Давид Манукян стал участником YouTube-шоу, в котором рассказал, какие суммы тратит на походы в ресторан с Ольгой Бузовой. Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.

Отношения с Ольгой Бузовой Дава не скрывает, и их роман относительно открыт для окружающих. Тем не менее, многие до сих пор не верят в искренность чувств, которые Давид Манукян проявляет к певице. По мнению некоторых поклонников, блогер пользуется высоким положением своей избранницы и не отказывается, когда та предлагает заплатить за него. Подобные заявления расстраивают его, ведь он точно не альфонс, как думают некоторые. На самом деле 26-летний интернет-деятель имеет совершенно противоположный характер и не может чувствовать себя настоящим мужчиной, не заплатив за возлюбленную в ресторане. При этом совершенно не важно, о какой сумме идёт речь, они не выбирают более доступные заведения, а идут туда, куда хочется. Избранник исполнительницы заявил, иногда он оплачивает счёт в размере 20 тысяч, а в другой раз, это может быть 80 тысяч. Манукяна не беспокоят подобные траты, поскольку он обеспеченный и самостоятельный.

Тем не менее, блогер отметил, сам он не столь требователен к пищи и месту, где её принимать. Иногда во время съёмок звезда Сети может приобрести в ближайшей торговой точке фастфуд, и его это устроит. Другое дело, что проводить подобный досуг с Ольгой Бузовой было бы некорректно.