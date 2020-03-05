Трамп хочет сделать связь Байденов с Украиной “основной проблемой” выборов президента США

05.03.2020, 19:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании намерен акцентировать внимание на возможной причастности экс-вице-президента США Джо Байдена к увольнению Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины, а также обвинениях в коррупции в отношении Хантера Байдена, сына политика-демократа. Об этом Трамп сказал 4 марта в телефонном интервью CNN.

Ведущий спросил у Трампа, будет ли он в ходе кампании говорить об обвинениях в адрес Байденов, и президент США заявил, что у него “нет другого выбора”. По словам Трампа, он намерен сделать это “основной проблемой” кампании.

Президент США считает, что деятельность Байденов была “полностью коррумпированной”. По его мнению, СМИ недостаточно тщательно изучили этот вопрос.

Как отмечает The Hill, Трамп и другие республиканцы усилили критику в отношении Байдена после того, как экс-вице-президент вырвался в лидеры праймериз Демократической партии по итогам “супервторника”. В частности, 4 марта глава сенатского комитета по нацбезопасности Рон Джонсон (Республиканская партия) заявил, что комитет в течение одного-двух месяцев собирается опубликовать отчет о работе Байдена-младшего в украинской компании Burisma.

Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном вероятного соперника Трампа на президентских выборах Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом глава Белого дома, по мнению демократов, хотел ослабить позиции Байдена-старшего, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.