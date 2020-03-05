Мнение: Может свидетельствовать, но не доказать

05.03.2020, 18:54, Разное

Интересное наблюдение от журналиста Бена Нортона — https://twitter.com/BenjaminNorton/status/1235578625027698691

На последних праймериз у демократов в Массачусетсе, где борьба шла между Байденом и Сандерсом, расхождение между данными экзитполов и компьютерным подсчетом составило более 8%, при допустимой погрешности в 4%. На праймериз в Южной Каролине, где подсчет был также компьютерным, разница составила также свыше 8%. Более того, на праймериз в Нью-Гемпшире, компьютерный подсчет дал разницу в 12% для результатов Буттиджича.

Что примечательно, на Украине (!) официальная разница между бумажными результатами и экзитполами в 2 раза меньше, чем в США — всего 2% https://fakty.com.ua/ru/videos/pohybka-zvedena-do-minimumu-yak-provodyat-natsionalnyj-ekzyt-pol/, а по сравнению с штатами с электронным подсчетом, так и вовсе в 4 раза меньше. То есть, на Украине, где США "следят за демократическими выборами", погрешность в 2-4 меньше, чем в самих США.

Как отмечает Нортон, еще в 2016 году, в штатах, где голосовали "без бумаги", в государственных опросах показывали более высокую поддержку Сандерса чем он получал в итоге, но при компьютерном подсчете появлялись аномально высокие результаты за Хиллари Клинтон, которая набирала больше допустимой погрешности, чем давали опросы.

По этому поводу небезызвестное USAID, которая неоднократно участвовало в различных государственных переворотах по всему миру заявило:
«Несоответствие между агрегированным выбором, о котором сообщают избиратели [опросы на выходе], и официальными результатами может свидетельствовать, но не доказывать, что результаты были подделаны "

Такое вот Хайли Лайкли наоборот. Уверен, что если бы несоответствие было объяснено вмешательством России в американские выборы, эти цифры стали бы неопровержимой уликой виновности России.

Источник: Colonel Cassad



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