Наука: ACOG обновила рекомендации по лечению тошноты и рвоты у беременных
05.03.2020, 18:52,
Разное
Американская коллегия акушеров-гинекологов (ACOG) обновила рекомендации 2015 г. Легкие случаи тошноты и рвоты могут быть устранены изменением образа жизни и диетой, для более тяжелых доступны безопасные для беременных женщин процедуры.
Лечение на ранних стадиях может предотвратить более серьезные осложнения, включая госпитализацию. Основные положения опубликованы в журнале Obsterics&Gynecology.
Тошнота выявляется у 50-80% беременных женщин, примерно половина испытывает рвоту. Начало симптомов приходится, как правило, на первые 9 недель беременности. В случае возникновения тошноты и рвоты после указанного срока, следует исключать хронические заболевания, например желчнокаменную болезнь, диабетический парез желудка.
Hyperemesis gravidarum — самый тяжелый вариант течения, рассматривается как клинический диагноз исключения. Наиболее частые проявления: упорная рвота, не связанная с другими причинами; тяжелая кетонурия, как проявление острого голодания; потеря по меньшей мере 5% массы тела. Могут наблюдаться нарушения электролитного баланса, щитовидной железы и печени.
Первая линия терапии: витамин B6 (пиридоксин) самостоятельно или в сочетании с доксиламином.
Врачи должны поощрять женщин принимать пренатальные витамины за 1 месяц до наступления беременности, это может снизить частоту и тяжесть тошноты и рвоты во время беременности.
Американская коллегия акушеров и гинекологов не рекомендует антитиреоидные препараты при выявлении нарушений щитовидной железы, вызванных транзиторным тиреотоксикозом и/или hyperemesis gravidarum; рекомендуется применять вспомогательную терапию.
Рекомендации уровня А
Рекомендации уровня B
Имбирь можно использовать в качестве немедикаментозного варианта лечения, он имеет некоторые положительные эффекты при тошноте и рвоте беременных.
Метилпреднизолон эффективен при некоторых случаях тяжелой, не поддающейся лечению тошноты и рвоты беременных; однако этот вариант стоит рассматривать как крайнюю меру, учитывая риски.
Рекомендации уровня C (на основе консенсуса и мнения экспертов)
Раннее лечение тошноты и рвоты беременных может помочь предотвратить ее прогрессирование до hyperemesis gravidarum.
Внутривенную регидратацию следует назначать только в случае непереносимости в течение длительного времени средств пероральной регидратации и при развитии признаков обезвоживания.
Настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о коррекции кетоза и дефицита витаминов. В случае длительной рвоты следует включить декстрозу и витамины; для предотвращения энцефалопатии Вернике следует рассмотреть вопрос о назначении тиамина до введения декстрозы.
В случае отсутствия ответа на медикаментозную терапию у женщин с hyperemesis gravidarum следует рассмотреть вопрос о назогастральном или назодуоденальном зонде.
Используйте периферически вводимый центральный катетер у женщин с hyperemesis gravidarum только в крайнем случае, так как вмешательство связано со значительными осложнениями и существует вероятность тяжелой материнской заболеваемости.
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