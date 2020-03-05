Наука: ACOG обновила рекомендации по лечению тошноты и рвоты у беременных

05.03.2020, 18:52, Разное

Американская коллегия акушеров-гинекологов (ACOG) обновила рекомендации 2015 г. Легкие случаи тошноты и рвоты могут быть устранены изменением образа жизни и диетой, для более тяжелых доступны безопасные для беременных женщин процедуры.

Лечение на ранних стадиях может предотвратить более серьезные осложнения, включая госпитализацию. Основные положения опубликованы в журнале Obsterics&Gynecology.

Тошнота выявляется у 50-80% беременных женщин, примерно половина испытывает рвоту. Начало симптомов приходится, как правило, на первые 9 недель беременности. В случае возникновения тошноты и рвоты после указанного срока, следует исключать хронические заболевания, например желчнокаменную болезнь, диабетический парез желудка.

Hyperemesis gravidarum — самый тяжелый вариант течения, рассматривается как клинический диагноз исключения. Наиболее частые проявления: упорная рвота, не связанная с другими причинами; тяжелая кетонурия, как проявление острого голодания; потеря по меньшей мере 5% массы тела. Могут наблюдаться нарушения электролитного баланса, щитовидной железы и печени.

Рекомендации уровня А

Первая линия терапии: витамин B6 (пиридоксин) самостоятельно или в сочетании с доксиламином.

Врачи должны поощрять женщин принимать пренатальные витамины за 1 месяц до наступления беременности, это может снизить частоту и тяжесть тошноты и рвоты во время беременности.

Американская коллегия акушеров и гинекологов не рекомендует антитиреоидные препараты при выявлении нарушений щитовидной железы, вызванных транзиторным тиреотоксикозом и/или hyperemesis gravidarum; рекомендуется применять вспомогательную терапию.

Рекомендации уровня B

Имбирь можно использовать в качестве немедикаментозного варианта лечения, он имеет некоторые положительные эффекты при тошноте и рвоте беременных.

Метилпреднизолон эффективен при некоторых случаях тяжелой, не поддающейся лечению тошноты и рвоты беременных; однако этот вариант стоит рассматривать как крайнюю меру, учитывая риски.

Рекомендации уровня C (на основе консенсуса и мнения экспертов)

Раннее лечение тошноты и рвоты беременных может помочь предотвратить ее прогрессирование до hyperemesis gravidarum.

Внутривенную регидратацию следует назначать только в случае непереносимости в течение длительного времени средств пероральной регидратации и при развитии признаков обезвоживания.

Настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о коррекции кетоза и дефицита витаминов. В случае длительной рвоты следует включить декстрозу и витамины; для предотвращения энцефалопатии Вернике следует рассмотреть вопрос о назначении тиамина до введения декстрозы.

В случае отсутствия ответа на медикаментозную терапию у женщин с hyperemesis gravidarum следует рассмотреть вопрос о назогастральном или назодуоденальном зонде.

Используйте периферически вводимый центральный катетер у женщин с hyperemesis gravidarum только в крайнем случае, так как вмешательство связано со значительными осложнениями и существует вероятность тяжелой материнской заболеваемости.