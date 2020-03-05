Гагарина подтвердила документом, что сын Цоя разрешил всем исполнять «Кукушку»

05.03.2020, 18:37, Разное

Полина Гагарина передала в суд документ о том, что сын Цоя разрешил исполнять «Кукушку» всем желающим. Однако доказательство вызвало недоверие у представителей Ольги Кормухиной.

Ольга Кормухина на протяжении 5 лет пребывает в конфликте с Полиной Гагариной, которая якобы украла её аранжировку композиции Виктора Цоя «Кукушка». На одном из судебных заседаний юристы Гагариной обнародовали документ, сообщающий о том, что сын знаменитого певца дал разрешение всем желающим исполнять данную песню.

Тем не менее, защитники Ольги Кормухиной усомнились в том, что эта бумага является подлинной. Они обнаружили некоторые неточности в документах. Один из представителей Кормухиной считает, что таким образом адвокаты Гагариной затягивают судебный процесс. К примеру, на исполнительницу подаются непонятные исковые заявления, в которых выражаются претензии по поводу её выступлений. Кроме того, по мнению правозащитников Кормухиной, поведение представителей Гагариной во время заседаний является непрофессиональным.

Напомним, в 2011 году, в честь 50-летия Виктора Цоя, Ольга Кормухина сделала новую аранжировку его композиции «Кукушка». В этом певице помог её муж Алексей Белов, который по совместительству является композитором и аранжировщиком. В 2015 году песню Цоя начала исполнять и Полина Гагарина. Стоит отметить, тогда «Кукушку» вновь изменили для фильма «Битва за Севастополь». Однако Кормухина посчитала, что молодая певица просто украла её аранжировку, поэтому подала на неё в суд.

Первого апреля состоится заседание по этому делу.