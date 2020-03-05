В Европе начали продавать бюджетный смартфон Huawei P40 Lite E с подарком

05.03.2020, 18:37, Разное

На территории Европы начались продажи бюджетного смартфона Huawei P40 Lite E. С такой информацией выступили представители китайской компании, добавив, что покупатель новинки получает в подарок фитнес-браслет.

Мобильный аппарат Huawei P40 Lite E работает на платформе однокристального процессора Kirin 710F с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб собственной. IPS-дисплей на 6,39 дюйма располагается на 90,15% площади лицевой стороны устройства азиатского производителя.

Поклонники фотографии оценят наличие тройной основной камеры с основным датчиком на 48 Мп и объективом. «Фронталка» обладает разрешением 8 Мп. На задней панели находится сканер отпечатков пальцев, также присутствуют технологии Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G VoLTE, разъем для подключения наушников и microUSB. Прочие параметры: объем батареи равен 4000 мАч, мощность зарядной станции — 10 Вт. В данный момент новый смартфон Huawei P40 Lite E продается на польском рынке за 180 американских долларов, а в подарок потребителям вручают фитнес-браслет Band 4.

Фирма Huawei пять лет назад стала третьей по величине в сфере изготовления смартфонов на планете. За первый квартал 2017 года она реализовала 34,2 миллиона мобильных гаджетов. Уже во втором квартале 2018 года китайский бренд опередил конкурентов из Apple, оказавшись на второй позиции в мире по объемам производства.