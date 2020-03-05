Первый смартфон от Nokia с поддержкой 5G покажут в новом фильме про Джеймса Бонда

05.03.2020, 18:37, Разное

Владельцы бренда Nokia рассекретили информацию о новом гаджете. Как стало известно, в очередном фильме про Джеймса Бонда продемонстрируют первый смартфон от производителя с поддержкой беспроводной Сети 5G.
Известно, технология 5G становится всё более распространённой. В Nokia также создали свой «умный» телефон, который способен взаимодействовать со столь скоростным интернетом. Вероятно, лучшие качества новинки собирались во всей красе продемонстрировать в новом фильме про Джеймса Бонда, который носит подзаголовок «Не время умирать», но теперь это не станет дополнительным рекламным ходом. В первоначальных планах картина должна была появиться в прокате 9 апреля, и эта дата была близка к официальной презентации. Теперь же шпионский боевик перенесли на 12 ноября, и это только в Великобритании, в остальном мире его покажут на две недели позже. В связи с этим появление на экране так называемого агента 00 окажется запоздалым, поскольку к тому времени модель уже будет давно продаваться. Переносить вместе с фильмом релиз устройства окажется коммерчески опасным предприятием, потому уже 19 марта в Лондоне пройдёт презентация.

Отмечается, ещё раньше фанаты бренда смогут увидеть аппарат в специальном 90-секундном рекламном ролике, о котором в HMD рассказали недавно. Модель Nokia 5G покажут 8 марта. Также известно, что в 25-м юбилейном фильме про Джеймса Бонда зрители увидят ещё две модели от финской торговой марки — это Nokia 3310 и Nokia 7.2.



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