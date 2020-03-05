Софи Тернер о том, почему боялась идти на первое свидание с Джо Джонасом и как свадьба поменяла их жизнь

05.03.2020, 18:25, Разное

Звезда одного из самых популярных сериалов современности «Игра престолов» Софи Тернер и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас по слухам скоро впервые станут родителями. Актриса в последнее время появляется на прогулках исключительно в нарядах широкого кроя, но как-либо комментировать эту тему наотрез отказывается. А вот на другие — как, например, о муже и истории их отношений — Софи говорит с удовольствием. Она стала героиней апрельского номера американского ELLE, для которого поучаствовала в фотосессии и дала интервью. Публикуем интересные цитаты.

О знакомстве и первом свидании с Джо:

Я была на встрече, на которой также присутствовал агент Джо. И он сказал мне: «Ты напоминаешь мне одного моего клиента. Готов поспорить, из вас двоих получилась бы отличная пара». После этого, перед выступлением его группы в Великобритании, Джо написал мне в Instagram и пригласил на свидание. В тот момент я жила в лондонском Камдене с друзьями в ужасной квартире — люди могли входить к нам через окна. Когда я рассказала моим друзьям, кто мне пишет, они ответили: «Это любопытно! Ты должна согласиться. И будешь писать нам обо всем, что он тебе скажет».

У меня было мало ожиданий от этой встречи. Я думала, он явится на нее в сопровождении охраны и всего такого. Честно, я была уверена, что он придурок. Я взяла с собой на эту встречу всех знакомых друзей-парней, потому что где-то глубоко в подсознании я считала его неадекватным. Я немного переживала и хотела, чтобы друзья-регбисты были рядом на всякий случай. Так я чувствовала себя в безопасности.

Мы договорились о встрече в соседнем баре. Это был обычный ужасный бар, грязный. И он пришел — без охраны, только с одним своим другом. Они напились так же сильно, как и мы все. Помню, как мы потанцевали с ним пару минут и после этого нашли укромный уголок и просто разговаривали. Разговаривали час, другой, третий. И мне не было скучно — совсем. Мне не нужно было напрягаться. Это не был разговор на общие темы — все было легко и просто. И вскоре мы стали неразлучны. Я поехала с ним в том числе в тур.

Последнее на данный момент фото Софи и Джо, март 2020

О том, что изменилось в их жизни после свадьбы:

Единственное важное для меня изменение — это появление этого потрясающего ощущения надежности и безопасности. Даже сами слова «муж» и «жена» укрепляют отношения. Мне нравится быть замужем. Мне кажется, это очень здорово! Конечно, у нас есть и будут свои проблемы и сложности, но прямо сейчас я ощущаю надежность и безопасность во всем.

О Джо Джонасе:

Рядом с Джо я всегда кажусь себе лучше. Он очень красивый, талантливый, веселый, артистичный и харизматичный. Я по-настоящему счастлива рядом с ним и рада, что он хочет быть со мной и ему нравится проводить со мной время.