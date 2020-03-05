Мнение: Папа

05.03.2020, 18:16, Разное

Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом. Всего в Италии на сегодняшний день более 1100 зараженных, 29 погибших, около 50 выздоровевших.

https://mcmnt.com/vatican-confirms-pope-francis-and-two-aides-test-positive-for-coronavirus/

На сегодняшний момент папа — наиболее высокопоставленный руководитель, получивший заражение. Судя по всему, руководство разных стран сейчас перейдет на бункерное управление своими странами. Для нас такая ситуация весьма специфична — как раз сейчас Путину нужно будет разруливать бесчисленные противоречия, возникающие в ходе государственного переворота, который он так вовремя затеял 15 января. И в обычной-то ситуации шанс на потерю управляемости процессом был фифти-фифти, а теперь, когда он будет вынужден прятаться в бункере канцелярии, он явно возрастает.

Для парадных мероприятий сойдут и двойники — не жалко, но реальное управление им не доверишь.

ПС. Ватикан оперативно сообщил, что папа действительно болен вирусным заболеванием, но отказывается подтвердить коронавирусное происхождение. Сколько в этих сообщениях медицины, сколько политики, сказать сложно.

Источник: Эль Мюрид



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / В квитанциях за ЖКХ может появиться новая строка

12.01 / Опубликован рейтинг лучших и худших автомобилей для детской безопасности по версии Euro NCAP

06.03 / До конца 2020 года могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000

27.12 / Алла Пугачёва о смерти Галины Волчек: «Пусть наша любовь будет с тобой на пути к Господу»

04.03 / Личное: Свинство

23.02 / Мнение: Мадуро отвечает на вопросы

01.02 / Юлия Савичева трогательно поздравила супруга с 35-летием

26.01 / Лидер американских неонацистов уехал в Россию. Оттуда он координировал преступления в США

29.12 / Стрелков предрек скорую гибель сотен «русских солдат» на Востоке: «Путину глубоко плевать»

08.01 / «Закомплексованный колхоз» — Рудковскую грубо припечатали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика