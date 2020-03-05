В Солнечной системе камеры зафиксировали гигантский ромбовидный НЛО

05.03.2020, 18:07, Разное

В Солнечной системе, с помощью стереокамеры, зафиксировали гигантский ромбовидный НЛО. Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал видео с неопознанным объектом.
Скотт Уоринг крайне заинтересован увиденным летающим объектом. На видеоролике четко просматриваются его очертания, хотя в поле зрения камер НЛО был лишь четыре секунды. На кадрах видно, как неопознанный космический корабль ромбовидной формы летит в пространстве с большой скоростью. Тайванский ученый считает, что это явное доказательство того, что в данное время инопланетяне бороздят просторы Солнечной системы. Уоринг отметил, данный огромный объект по размерам похож на Луну или даже больше ее и способен развивать невероятную скорость.

Уфолог уверен, NASA намеренно скрывает от общественности правду о существовании инопланетных рас, дабы избежать паники. Космический исследователь из Тайваня долгие годы пытается отыскать и предоставить неопровержимые доказательства существования внеземных цивилизаций. Земляне, по мнению эксперта, не могут быть единственными жителями Вселенной.



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