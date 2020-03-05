Ученые доказали 70-летнюю гипотезу общения пчел с помощью «диалекта танца»

05.03.2020, 18:07, Разное

Ученые доказали 70-летнюю гипотезу уникального общения пчел, использующих для коммуникации «диалект танца». Его характер зависит от региона проживания и вида насекомых.
Впервые идею о танцевальном языке и наличии диалектов у медоносных пчел высказали Нобелевский лауреат австрийский этолог Карл фон Фриш и его ученик Мартин Линдауэр. Их открытие в 50-х годах прошлого века было взято под сомнение, однако никем и не опровергнуто. Новые исследования подтвердили правоту ученых. Единственный в природе метод общения пчел построен на приблизительно одинаковых движениях брюшком, но с разной продолжительностью и служит для передачи информации о направлении и расстоянии полета к источнику пищи. Для «иностранной» особи этот язык останется загадкой, так как она общается с сородичами на другом диалекте.

Сообщая о еде на одинаковом расстоянии, каждый вид пчел использует разный по продолжительности танец. Это было доказано в результате исследования насекомых, обитающих в Англии, Ботсване и Японии. Также выяснилось, что пчёлы, вынужденные летать за нектаром на серьёзные расстояния, например, до трех километров, как это делают гигантские пчелы, не тратят время на слишком долгие движения, символика их общения понятна родичам, информирует журнал The Royal Society.



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