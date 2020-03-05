Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко раскрыла имя второй дочери

05.03.2020, 18:07, Разное

В феврале нынешнего года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями. Совсем недавно они рассказали, какое имя дали новорожденной дочери.
Модель Анастасия Костенко обнародовала новую фотографию в социальной сети Instagram, где назвала имя младшей дочери. «Тарасова Ева Дмитриевна», написала она, отметив, что находится в удивлении от того, как быстро пролетело время после появления на свет малышки. Первоначально она не могла привыкнуть к новому режиму, к тому же глава семейства находился на сборах, с его стороны отсутствовала физическая поддержка. В один момент модель поняла, что желает побыть одна и отпустила всех, кто ей помогал, по домам. Анастасия Костенко вошла в ритм, и заботы уже не так сильно переутомляли ее.

Молодая мать отметила также, что старшая дочь Милана не ревнует к Еве. Благодаря правильным действиям модель одинаково уделяет время собственным детям. Прежде супруга футболиста считала, что мать способна на все, а теперь почувствовала это и на себе. Благодаря рождению второй девочки она научилась выполнять многие дела практически одновременно.



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