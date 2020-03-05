Мнение: Винегрет Памфиловой

05.03.2020, 18:05, Разное

А тетка Элла на самом деле молодец! Невольно, но нашла верное определение для поправок в Конституцию – винегрет (https://tass.ru/politika/7908331). И правда, вот тебе морковка сладкая –поправки про МРОТ. Вот свеколка сахарная – про индексацию пенсий. Вот зеленым горошком про запрет на иностранное гражданство для политиков и чиновников. А вот тебе и горький лучок – нечто невнятное, одному Путину понятное, про новое устройство власти. Ну и до кучи настругали картохи: тут и Бог, и наследие СССР, и победы военные, и дети – цветы жизни.

Правда, потом Памфилова спохватилась и приплела к винегрету зачем-то борщ с котлетками. Не нравится, говорит, наш кремлевский винегретик, так возьмите котлеток с борщом, не голодом же сидеть!

А мы в СерпомПо задумались: а если ваше меню вообще не нравится? Ответ один – 22 апреля держать антикремлевскую диету. А кому нравится – пусть голосует за винегрет.

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