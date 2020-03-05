Обанкротившаяся после теракта «Когалымавиа» требует с Египта 200 миллионов

05.03.2020, 17:54, Новости дня

Обанкротившаяся авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта. Они требуют компенсацию в размере двухсот миллионов долларов. Отмечается, что родственникам погибших было выплачено лишь 32 миллиона рублей.

Как сообщает РБК, "Когалымавиа" и Prince Group обратились в Постоянную палату третейского суда в Гааге еще в 2017 году. Первые слушания прошли только в начале текущего года.

Требуемые 200 миллионов долларов — это сумма, которая якобы равна прямому ущербу и потере инвестиций в экономику страны. Представитель обеих компаний Оксана Головина рассказала, что на первой стадии они должны были доказать, что именно было инвестициями и поступали ли они в экономику Египта.

Истцы заявили, что египетские власти знали о несоответствии системы безопасности в аэропортах международным нормам и требованиям. При этом спустя четыре года после трагедии так и не дано официальное заключение о причинах крушения, не взята на себя ответственность и не выплачены компенсации. Кроме того, теракт привел к невозможности компаний полноценно продолжать свою деятельность, а также упущенной выгоде.

Трагический инцидент произошел 31 октября 2015 года. Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. Все пассажиры, находившиеся на борту (217 пассажиров и 7 членов экипажа), погибли. ФСБ признала инцидент терактом. Расследование катастрофы продолжается. После случившегося "Когалымавиа" признали банкротом.



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