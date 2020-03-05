«Кормила и слезы градом»: Тарасов и жена назвали имя второй дочери

05.03.2020, 17:54, Новости дня

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко месяц назад стали родителями второй общей дочери. Для спортсмена это уже третий ребенок. Звездная пара рассказала, какое имя дали малышке.

На своей странице в Instagram жена футболиста рассказала, как справлялась с пополнением в семье в первые дни. По ее словам, сначала было очень страшно. "Кормила и слезы градом, как дальше?", — поделилась Анастасия Костенко, отмечая, что Тарасов тогда был на сборах.

По словам модели, она захотела побыть одна с дочками, потому отпустила всю подмогу по домам. Это помогло Костенко прийти в себя и поймать темп увеличившейся семьи. Анастасия отметила, что страхи ее отпустили, все стало слаженно. При этом супруга футболиста призналась, что иногда бывает тяжело и сложно вставать на кормления ночью.

Костенко рассказала, как их первая дочь Милана относится к сестре. По словам модели, девочка не ревнует, но стала делать многие вещи наоборот.

Анастасия подчеркнула, что настоящая мать всегда знает, что и как делать. Костенко также пошутила, что чувствует себя "мафией": когда город засыпает, они с новорожденной просыпаются.

Тарасов и его супруга решили назвать дочь Евой. На своей странице в Instagram футболист написал, что очень счастлив и кайфует от того, что происходит в его семье.



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