Высокопоставленного чиновника ГИБДД поймали на взятке

05.03.2020, 17:42, Разное

Главу отдела ГИБДД в Иглинском районе Башкирии подозревают в причастности к коррупционным схемам. Высокопоставленного чиновника поймали на взятке, сообщает ToDay News Ufa.

По версии следствия, 41-летний сотрудник госавтоинспекции проводил преступные махинации с эвакуированными автомобилями. Так, в сентябре минувшего года он получил 22 тысячи рублей от одного из местных бизнесменов. Взамен он пообещал предпринимателю ставить эвакуированные машины на его стоянку. Расследование продолжается.



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