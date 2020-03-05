Новый седан Genesis G80 показан официально

05.03.2020, 17:40, Новости дня

Южнокорейская компания Genesis G80 продемонстрировала обновленный спортивный седан Genesis G80 при помощи визуализации.

В свою очередь, изначально производитель анонсировал официальную премьеру данного автомобиля на выставке в Женеве, однако мероприятие отменили из-за активной стадии эпидемии коронавируса. Таким образом, теперь называют срок 25 марта, но уже сейчас доступны качественные рендерные изображения автомобиля.

Обновленный седан получит некоторые черты от флагманского кроссовера Genesis GV80, что проявляется в форме бамперов, решетки радиатора, а также других параметрах. В салоне модели установлен увеличенный дисплей мультимедийной системы. Предполагается, что под капотом установят новый 2,5-литровый бензиновый двигатель.



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