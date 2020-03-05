Объявлена дата начала продаж Haval H5 в России

05.03.2020, 17:40, Новости дня

В конце прошлого месяца появились данные, что на территории РФ стартовал выпуск обновленного кроссовера Haval H5.

Однако теперь сообщили, что новинка появится в свободной продаже на местном рынке уже к 20 апреля. Предложенный экземпляр является модернизированной версией Great Wall Hover H5, которая несколько лет назад демонстрировала высокий спрос на отечественном рынке. Также эксперты уличили новинку в повторении отдельных элементов от компактного кроссовера Hover H3. Вместе с тем автомобиль пока не раскрывают по технической части.

Новая модель имеет 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Заявлено, что кроссовер получит шестиступенчатую трансмиссию и полный привод. В стартовом исполнении цена модели составляет от 107,8 тысячи юаней на рынке Китая.