Кроссовер Renault Duster сменил поколение
05.03.2020, 17:40, Новости дня
Обновленный бюджетный кроссовер Renault Duster официально представили публике.
Известно, что в ближайшее время данный экземпляр поступит в свободную продажу на южноамериканском рынке. Данный автомобиль построен на платформе от модели 2017 года. В салоне можно увидеть обновленный мультимедийный комплекс с дисплеем, а также усовершенствованный руль. Из технических характеристик сообщили об использовании 1,6-литрового мотора, который выдает 118 л.с. мощности.
Кроме того, покупателям также предложат версию с 1,6-литровым агрегатом на 120 л.с. мощности. Новинка появится и в турбированном исполнении на 156 л.с. Объявлено, что сборкой кроссовера Renault Duster займутся в Бразилии.
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