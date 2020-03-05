Кроссовер Renault Duster сменил поколение

05.03.2020, 17:40, Новости дня

Обновленный бюджетный кроссовер Renault Duster официально представили публике.

Известно, что в ближайшее время данный экземпляр поступит в свободную продажу на южноамериканском рынке. Данный автомобиль построен на платформе от модели 2017 года. В салоне можно увидеть обновленный мультимедийный комплекс с дисплеем, а также усовершенствованный руль. Из технических характеристик сообщили об использовании 1,6-литрового мотора, который выдает 118 л.с. мощности.

Кроме того, покупателям также предложат версию с 1,6-литровым агрегатом на 120 л.с. мощности. Новинка появится и в турбированном исполнении на 156 л.с. Объявлено, что сборкой кроссовера Renault Duster займутся в Бразилии.



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