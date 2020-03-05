Niletto признался Насте Ивлеевой в изменах своей возлюбленной с поклонницами

05.03.2020, 17:37, Разное

Niletto стал участником программы, в которой откровенно пояснил Насте Ивлеевой о своей интимной жизни. Музыкант признался ведущей в сексуальных отношениях с поклонницами за спиной возлюбленной.

После появления в эфире песни «Любимка» Niletto стал звездой всероссийского масштаба. По его личному признанию, данная композиция появилась на свет благодаря сильной любви к избраннице, с которой певец строит общее будущее уже на протяжении восьми лет. Артист уверяет, у них очень серьёзные отношения, но не раскрывает имени возлюбленной, поскольку дорожит ею и не хочет, чтобы пресса усложняла ей жизнь. Тем не менее, исполнитель также не скрывает факта измен, которые допускает иногда. По личному признанию звезды, к интимной близости, преимущественно с поклонницами, его толкает непростой характер, а также ссоры с избранницей. Из-за них пара иногда распадается на месяц, а то и два. В этот период музыкант и знакомится с фанатками, которые сами ему пишут в социальных сетях, но к ним у него нет эмоциональной привязанности, и он всегда возвращается к своей девушке, объясняя своё поведение природой.



Рассказал Насте Ивлеевой Niletto и о том, как переносит испытание славой. Певец буквально за год стал знаменитым, и его гонорары возросли, но это не стало поводом менять себя изнутри. Кроме того, артист очень трудолюбив и больше уделяет времени творчеству, экспериментируя со стилями. Исполнитель отмечает, ему не приходится тратить заработанные деньги на пустяки, поскольку он копит на дом для матери, который та попросила в подарок. О себе 28-летний Niletto подумает позже.