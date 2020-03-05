В Ульяновской области двое мужчин изнасиловали и убили коллегу

05.03.2020, 17:37, Разное

Представители Следственного комитета РФ завершили расследование дела, совершённого летом 2019 года в Ульяновской области. Из материалов следственного производства следует, что двое мужчин изнасиловали и убили коллегу.

По имеющимся данным, во время совместного распития спиртных напитков, в компании из трёх человек произошёл конфликт. Двое мужчин в возрасте 33 и 49 лет напали на 40-летнего коллегу и изнасиловали того, угрожая ножом. После совершения насильственных действий, подельники убили жертву, нанеся разнорабочему по очереди множественные удары кирпичом по голове. Именно они и стали причиной гибели человека. Когда близкие спохватились и начали искать родственника, предполагаемые убийцы заявили, что тот покинул сельскую местность и пошёл пешком в город. В ходе расследования удалось установить причастность данных лиц к смерти мужчины.

В настоящий момент дело передано в следующую инстанцию для утверждения обвинительного приговора. После этого оно поступил в суд для окончательного рассмотрения. Вероятно, обвиняемые будут осуждены по всей строгости, так как они оба уже имеют судимости, а старший из двоих предполагаемых преступников имел уголовный срок по аналогичной статье.