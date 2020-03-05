В Перми у двоих детей диагностировали аллергию после употребления газировки в общепите

05.03.2020, 17:37, Разное

Двое детей из Перми подхватили сильный аллергический дерматит после посещения заведения быстрого питания. В стенах кафе они выпили газированный напиток.

По словам матери пострадавших школьников, двое ее сыновей пили газировку в заведении общественного питания, которое находится в микрорайоне Гайва. После этого у мальчиков появилась сыпь на лице. Во второй половине февраля их положили в больницу.

Жительница Перми утверждает, это второй эпизод, когда у ее детей происходит подобная реакция на напитки в данном кафе. Первый из них был в конце прошедшего года. На аллергию пожаловался и друг потерпевших, который тоже посещал то же заведение и употреблял лимонад. Младший из школьников в настоящий момент находится дома, остальные пока лежат в медицинском учреждении.