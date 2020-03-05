Глава ООН оценил инициативу Путина о встрече лидеров Совбеза

05.03.2020, 17:30, Новости дня

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что предложенные президентом Владимиром Путиным переговоры лидеров России, США, Китая, Франции и Британии нужны для преодоления разногласий.

«Недавно президент [России Владимир] Путин предложил провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН. Отношения между сильнейшими странами в мире – США, Россией и Китаем – сейчас абсолютно нерабочие. Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам», – сказал Гутерриш в интервью ТАСС.

По его мнению, важно провести дискуссию между лидерами всех пяти стран.

В среду президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.