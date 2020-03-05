Путин и Эрдоган три часа разговаривали наедине

05.03.2020, 17:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Таийп Эрдоган разговаривали тет-а-тет три часа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг в Кремле проходит встреча президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – РФ или Турции – окажутся сильнее на переговорах глав государств.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot

26.01 / «Много уродливого»: Познер оскорбил Россию

31.01 / «КамАЗ» скорректирует план производства из-за коронавируса

03.02 / Температурные перепады отношений между Вашингтоном и Минском

18.02 / МИД объяснил действия Ofcom в отношении «НТВ-Мир Балтия» политическим заказом

07.01 / Гаджеты: Открыты сверхлегкие планеты с плотностью идентичной сахарной вате

15.02 / Суд арестовал харьковского патрульного, ранившего человека во время преследования машины

17.02 / Сербия анонсировала участие в крупнейших мероприятиях Минобороны РФ в 2020 году

04.02 / Выборы в США 2020. В штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии

03.02 / TheRealDeal — сказано — сделано — в китайском Ухане больницу для больных коронавирусом построили за 10 дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика