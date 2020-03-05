Греция решила депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

05.03.2020, 17:30, Новости дня

Власти Греции приняли решение о депортации мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

По его словам, на основе решения правительственного совета по иностранным делам и обороне к беженцам, незаконно проникшим в Грецию с 1 марта, будет «другое отношение», чем к прибывшим ранее. Данные о них не будут фиксироваться, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища, передает ТАСС.

Кроме того, добавил Пецос, правительство Греции изучает вопрос создания для нелегальных мигрантов и беженцев закрытых центров. Они расположатся в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов.

Главной заботой правительства он назвал урегулирование ситуации в Эвросе на греко-турецкой сухопутной границе, предотвращение незаконного проникновения в страну.

По словам Пецоса, открытые лагеря для содержания мигрантов и беженцев на островах перенасыщены – там находилось 42 тыс. 33 человека на конец февраля.

Ранее сообщалось, что власти Турции приняли решение разместить на границе с Грецией 1 тыс. бойцов спецназа полиции, чтобы предотвращать попытки возврата мигрантов на турецкую территорию.

Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В Конституции пропишут пожизненный статус сенатора для бывших президентов

05.02 / ОП подготовит общественных наблюдателей за всероссийским голосованием

19.02 / Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

07.02 / Экономика: От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

13.02 / Гаджеты: Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

30.01 / Совет федерации одобрил закон в введении должности зампреда Совбеза для Дмитрия Медведева

29.01 / Вьетнам купит у России учебно-боевые самолеты Як-130 за $350 млн

22.01 / Путин посоветовал «не надоедать Господу»

09.01 / Госрегулирование тарифов в российских портах отменено

09.02 / Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика