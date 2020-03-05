Греция решила депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

05.03.2020, 17:30, Новости дня

Власти Греции приняли решение о депортации мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

По его словам, на основе решения правительственного совета по иностранным делам и обороне к беженцам, незаконно проникшим в Грецию с 1 марта, будет «другое отношение», чем к прибывшим ранее. Данные о них не будут фиксироваться, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища, передает ТАСС.

Кроме того, добавил Пецос, правительство Греции изучает вопрос создания для нелегальных мигрантов и беженцев закрытых центров. Они расположатся в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов.

Главной заботой правительства он назвал урегулирование ситуации в Эвросе на греко-турецкой сухопутной границе, предотвращение незаконного проникновения в страну.

По словам Пецоса, открытые лагеря для содержания мигрантов и беженцев на островах перенасыщены – там находилось 42 тыс. 33 человека на конец февраля.

Ранее сообщалось, что власти Турции приняли решение разместить на границе с Грецией 1 тыс. бойцов спецназа полиции, чтобы предотвращать попытки возврата мигрантов на турецкую территорию.

Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений

08.01 / Обнаружена планета, которая находится в зоне обитаемости – NASA

10.01 / В Москве не увидели желания Киева отказаться от договоренностей по газу

20.01 / Антидопинговое агентство Великобритании отказывается передать WADA пробы четырехкратного олимпийского чемпиона

07.02 / Выявлен вероятный промежуточный «хозяин» вируса 2019-nCoV

17.02 / ЕС продлил санкции против Белоруссии

23.01 / Верховный суд Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

09.01 / СМИ: Богатейшая женщина Африки получила российское гражданство

23.01 / Бекешкина: Оценка численности населения Украины не заменит настоящей переписи

15.01 / Критика в докладе HRW вызвала неоднозначную реакцию в Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика