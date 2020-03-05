«Аэрофлот» решил остановить сообщение с Гонконгом

05.03.2020, 17:30, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы из Москвы в Гонконг и обратно, информирует компания, не объясняя причины решения.

«Аэрофлот» временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва – Гонконг – Москва. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга – до 8 марта (включительно)», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Накануне сообщалось, что в Гонконге выявлено 100 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

Ранее в четверг в «Аэрофлоте» оценили потери компании от коронавируса.



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