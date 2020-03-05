Мнение: «Нефтяная война»: Россия вскоре потеряет половину белорусского рынка

05.03.2020, 17:18, Разное

Минск начинает все активнее разворачиваться на Запад. Вместо союзных по ЕАЭС России и Казахстана, Белоруссия теперь ориентируется на Европу, США и Украину с Азербайджаном. «Нефтяной вопрос» все испортил.

Посчитав, что Кремль использует вентиль на нефтепроводе как инструмент политического давления, президент Лукашенко поставил стратегической целью диверсифицировать поставки «черного золота», чтобы не зависеть более от России. Что же выйдет из этого у Александра Григорьевича?

Россия должна поставлять в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти в год, но реально Минск выбирает только 18. Часть сырья идет на внутренние нужды, остальное перерабатывается на НПЗ и идет на экспорт в Европу. Из-за несогласия с условиями проводимого Москвой налогового маневра в российской нефтянке, президент Лукашенко требует компенсаций своих потерь. В Кремле согласились это частично сделать, но пока крупные отечественные нефтяные компании, за редким исключением, не поставляют свою продукцию в Белоруссию.

По последним данным, белорусский экспорт в Евросоюз в январе упал вдвое по сравнению с уровнем прошлого года. Минск, имеющий контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, судорожно ищет иных поставщиков. В качестве альтернативы России назывались Азербайджан, Казахстан, США, Саудовская Аравия и ОАЭ. Очень любопытно посмотреть, как складываются отношения Минска с этими странами.

Восток

Позиция российского руководства ясна: Москва ждет от Минска выполнения договоренностей по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Пока это не будет сделано, на «союзнические скидки» Белоруссии рассчитывать не стоит. Полностью отказаться от поставок из России президент Лукашенко не может, но готов кардинально уменьшить степень зависимости. Александр Григорьевич называл разные цифры: то 30-40% от общего объема, то 40-50%, что ближе к реальности.

Не очень складывается у Белоруссии и с партнером по ЕАЭС Казахстаном. Наши общие друзья из Нур-Султана почему-то не горят желанием поставлять нефть Минску со скидками. Казахстанские власти согласны продавать сырье белорусам, но только с экспортной пошлиной, поскольку справедливо опасаются «перетоков своей нефти в Европейский союз». Казахстан готов к поставкам в Белоруссию лишь при наличии неких гарантий отсутствия последующего реэкспорта.

Запад

Западные страны, напротив, заинтересованы в продаже своего сырья Минску, поскольку ни о каких скидках речь вообще не идет. Так, пробная партия норвежской нефти уже закуплена и идет в Белоруссию через Литву.

Польша в настоящее время ищет технические возможности для того, чтобы перенастроить часть трубопровода «Дружба» для того, чтобы начать реверсные поставки американской нефти через свой порт Гданьск. В Варшаве заявили:

Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно.

Кроме того, нефть из США ищет себе дополнительные пути в Белоруссию. Как известно, Минск вынужден транспортировать сырье железной дорогой через Литву, что серьезно его удорожает. Но теперь все может измениться, поскольку белорусские власти намерены построить дополнительную перемычку к трубопроводу в направлении Балтики. Президент Лукашенко грозится сделать это ударными темпами и рассчитывает на финансовую помощь США, которые готовы выделить 1 миллиард долларов на инфраструктурные проекты:

Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки.

Стоит добавить, что где-то 1 миллион тонн нефти в год вскоре пойдет через Украину из Азербайджана по трубопроводу «Одесса-Броды». В общем, в ближайшие пару лет картина может измениться радикальным образом, и далеко не в пользу России, которая потеряет минимум половину белорусского нефтяного рынка. Соответственно, резко возрастет влияние на Минск из Европы и США, которые так переживают за суверенитет Белоруссии.

Выходит, Запад президенту Лукашенко во всех смыслах ближе, чем Восток.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/186744.html